ماكرون يتباحث مع بايدن اليوم على خلفية أزمة الغواصات مع أستراليا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتباحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على خلفية أزمة الغواصات مع أستراليا، وذلك في خبر عاجل لها.

وأقدمت أستراليا في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، على إلغاء «عقد القرن» الذي أبرمته في عام 2016 مع فرنسا، بعد تراجعها عن صفقة مع مجموعة «نافال غروب» الفرنسية للصناعات الدفاعية، من أجل شراء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء بـ56 مليار دولار.

وتراجعت أستراليا عن العقد مع فرنسا، لصالح شراكة أبرمتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا، للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، في قرار أثار غضب الحكومة الفرنسية.

وقررت باريس استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، كما ألغت السلطات الفرنسية حفل استقبال كان مقررا، يوم الجمعة الماضي، في واشنطن بمناسبة ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب الاستقلال الأمريكية انتهت بانتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في الخامس سبتمبر 1781.