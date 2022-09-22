العسومي: السعودية عمق استيراتيجي للخليج وضامن للأمن والاستقرار في المنطقة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن المملكة العربية السعودية تشكل حصنًا منيعًا وعمقًا استراتيجيًا للخليج العربي وللوطن العربي وللأمة الإسلامية وهي الضامن للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال العسومي -في بيان اليوم الخميس- بمناسبة الذكرى الـ92 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، إن ما قدمته المملكة من تضحيات في مختلف الظروف لدعم القضايا العربية والإسلامية تؤكد المواقف الدائمة للقيادة السعودية على مدى التاريخ ومساندتها الدائمة للمشاريع التنموية الرامية لتحقيق الأمن الازدهار والتقدم والسلام لمختلف شعوب العالم وهو نهج المملكة القائم منذ الأزل.

وقدم العسومي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي العزيز بهذه المناسبة، مضيفا: "ذكرى اليوم الوطني السعودي تأتي في ظل العديد من المنجزات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وما أحدثته من نقلة تنموية ومشاريع عملاقة في شتى المجالات وذلك لتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاهية والمستقبل الزاهر لجميع أبناء المملكة في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تعزيز المنجزات الوطنية التي تسهم في استكمال مسيرة التنمية المتواصلة".

ونوه العسومي بالمسيرة المباركة التي بدأها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، في توحيد البلاد من بعد الفرقة والشتات، ووضع الخطوات الأولى في طريق البناء والعطاء والازدهار لهذه البلاد الطاهرة، وتابع المسيرة أبناؤه البررة بخطى ثابتة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن.