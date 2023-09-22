عبد اللطيف منيع يتوج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة ويتأهل إلى أولمبياد باريس 

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توج عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب المصري للمصارعة الرومانية ببرونزية بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 16. إلى 24 سبتمبر الجارى في صربيا، وهي من البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس.

واستطاع لاعب مصر التغلب على لاعي الصين بنتيجة 3-2 ضمن منافسا وزن -130 كجم مصرعة رومانية ليضمن الميدالية البرونزية ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان عبد اللطيف منيع قد تأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية بعد تغلبه على الاستوني هيكي نابي بنتيجة 2-0 .

وتضم قائمة المنتخب كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو. بالإضافة إلى سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مديرا فنيًا.