اتهامات بالتجسس لصالح موسكو بحق 5 بلغار في لندن

يواجه خمسة أشخاص مشتبه بهم اتهامات بتنفيذ أعمال تجسس لصالح موسكو، في المملكة المتحدة.



ومن المقرر أن يمثل أورلين روسوف وبيزر دزامبازوف وكاترينا إيفانوفا وإيفان ستويانوف وفانيا جابيروفا أمام محكمة جزئية في ويستمنستر، يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" اليوم الجمعة.



ويواجه البلغار الخمسة اتهامات بالتآمر لجمع معلومات قد تكون مفيدة لروسيا، وذلك في الفترة بين أغسطس 2020 وفبراير 2023.



ويتردد أن الخمسة يعملون لصالح أجهزة روسية سرية لمراقبة أهداف في المملكة المتحدة وأوروبا.



وخلال تفتيش مساكن المتهمين في لندن ونورفولك، عثرت الشرطة على جوازات سفر وهويات مزورة، بريطانية وبلغارية وفرنسية وإيطالية، وإسبانية وكرواتيا وسلوفاكية ويونانية وتشيكية.



ويعتقد المحققون أن روسوف، الزعيم المزعوم لشبكة التجسس، زور الوثائق بنفسه.



واكتشفت قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية شبكة التجسس.