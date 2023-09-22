انقلاب شاحنة على جسر طريق سريع فوق نهر الراين في ألمانيا

انقلبت شاحنة كبيرة على جسر في طريق سريع فوق نهر الراين بغرب ألمانيا صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة السائق - 40 عاما، بجروح خطيرة وتعطل حركة المرور بشكل كبير.

وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة الرابعة صباحا (التوقيت المحلي). واستغرق عمال الإنقاذ ساعتين لتحرير السائق المصاب من مقصورة الشاحنة المقلوبة.

وكانت الشاحنة عبارة عن جرار ومقطورة متصلتين بواسطة قضيب محوري، وتُعرف باسم شاحنة مفصلية.

ويربط جسر الطريق السريع "إيه 643" مدينتي فيسبادن وماينتس، اللتين تطلان مباشرة على نهر الراين بصورة متواجهة.

وتتوقع الشرطة أن يظل الجزء المتجه غربا من الطريق السريع مغلقا بالكامل حتى بعد ظهر اليوم، وتخشى حدوث مشكلات مرورية كبيرة في المنطقة، خاصة خلال ساعة الذروة.

ووفقا للشرطة، فإن الشاحنة المفصلية خرجت عن الطريق إلى اليمين عند تقاطع طرق، واصطدمت بجدار خرساني وانقلبت على جانب السائق على اليسار. وتبحث الشرطة عن شهود للحادث.

وقالت الشرطة إن رفع الجرار والمقطورة كان أمرا صعبا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن مهندس الإنشاء كان عليه أولا التحقق مما إذا كانت الأرض مستقرة بما يكفي لوضع رافعة كبيرة.