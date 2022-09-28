أمازون تعلن عرض إعلانات عبر منصتها الترفيهية بداية من مطلع 2024

قالت شركة "أمازون دوت كوم" العملاقة للتجارة عبر الإنترنت، إنها ستبدأ عرض إعلانات محدودة عبر منصتها "برايم" لمشاهدة المواد المصورة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا، بداية من مطلع العام المقبل، في إطار مساعي زيادة الاستثمار في المحتوى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت الشركة في بيان اليوم أن "برايم" ستطرح فئة بلا إعلانات مقابل 2.99 دولار شهريا في الولايات المتحدة، وسيتم نشر الأسعار في الدول الأخرى لاحقا.

ويأتي استحداث عرض الإعلانات عبر المنصة في الوقت الذي تنفذ فيه أكبر شركة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في العالم في برنامج على مستوى الشركة لخفض النفقات.

كما اشتدت المنافسة بين منصات مواد الفيديو الترفيهية، ما أدى إلى زيادة الأسعار، بالإضافة إلى طرح فئات بلا إعلانات وأخرى بإعلانات للحصول على مشتركين جدد أو الإبقاء على القدامى.