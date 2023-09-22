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الرئاسة الفلسطينية ردا على نتنياهو: السلام يبدأ من فلسطين

رام الله (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 8:04 م | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 8:04 م
قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ردا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة "إنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان "إن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك".

وأضاف أن "السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والإقليم".

وشدد الناطق باسم الرئاسة، على أن الشعب الفلسطيني "لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسيبقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال".

وقال نتنياهو إنه لن يكون للفلسطينيين حق "الفيتو" على العلاقات الإسرائيلية العربية، مضيفا أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى "فجر عصر جديد من السلام".

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