استشهاد 26 فلسطينيا في غارات للجيش الاحتلال على قطاع غزة

استشهد 26 فلسطينيا على الأقل اليوم الأحد؛ جراء غارات للجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية فلسطينية.

وقالت المصادر الطبية في شمال قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة كفر قاسم التي تأوي نازحين فلسطينيين؛ ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين.

وأوضحت المصادر، أن غالبية الشهداء وصلوا أشلاء ممزقة إلى مستشفيات مدينة غزة، منوهة إلى أن عددا من المصابين بترت أقدامهم خلال الغارة الإسرائيلية.

وقال شهود عيان في المدينة، إن من بين الشهداء الفلسطينيين الذين تم انتشالهم ماجد صالح مدير عام وزارة الأشغال والإسكان في حكومة حماس.

واستشهد أكثر من 17 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال وأصيب أخرون في غارة اسرائيلية استهدفت منزلا سكنيا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.

وقالت المصادر، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الشهداء وصلت جثثهم مشوهة ومحترقة جراء القصف الإسرائيلي مما صعب التعرف على هوياتهم في البداية.

وأضافت المصادر: "من بين الشهداء أطفال ونساء جميعهم كانوا متواجدين في المنزل".

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة أبو العجين في دير البلح.