كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب فشل مفاوضات القلعة الحمراء مع محمد صلاح عندما كان لاعبا في المقاولون العرب.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق المذاع على قناة «MBC MASR 2»:»جاء لنا أنباء أن هناك لاعب مميز عمره 16 عام وهو محمد صلاح في المقاولون العرب وذهبت أنا وعدلي القيعي من أجل مشاهدة اللاعب في مباراة الأهلي«.

وأضاف: «الأهلي خسر من المقاولون العرب 5-1 وصلاح سجل 4 أهداف».

وتابع: «فى لجنة الكرة تحدثنا مع كل من محمد عامر ومحمد رمضان نجوم الأهلي كانوا وقتها يعملوا في المقاولون العرب عن إمكانيات صلاح صاحب الـ 16 عام».

وأتم: «كابتن خطيب كان في لجنة الكرة وبعد حديثنا عن صلاح عقد لنا مقابلة في المقاولون مع إدارة النادي من أجل التفاوض لضم وقتها صلاح وقالوا لنا رغبتنا الأولي هي احتراف اللاعب».