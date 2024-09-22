حماس تشيد برد حزب الله وتعتبره إثبات فشل للمخططات الإسرائيلية

أشادت حركة المقاومة الإسلامية"حماس"، بالعمليات الواسعة التي شنها حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، على مواقع عسكرية وإستراتيجية إسرائيلية، ردًا على جرائم الاحتلال في فلسطين ولبنان.

وأعربت حماس، في بيان صحفي، عن تقديرها لـ"صمود وشجاعة المقاومة اللبنانية"، مؤكدة أن "دعمهم للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية يعزز التلاحم في مواجهة الاحتلال".

وأشارت الحركة إلى أن "هذا الرد النوعي يثبت فشل المخططات الإسرائيلية في محاولات الاستفراد بقطاع غزة وفك الارتباط بين المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في المنطقة".

وأكدت أن الهجمات "تساهم في زيادة الهروب الجماعي للإسرائيليين من مناطق الجليل، بدلاً من إعادتهم"، كما زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأضافت حماس أن "التصعيد من قبل المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويضعف حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض معادلات جديدة لصالحها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمع رفائيل للصناعات العسكرية وقاعدة جوية رئيسية قرب مدينة حيفا، بعد ساعات من إعلان إسرائيل شنّ غارات مكثفة على جنوب لبنان؛ في رد أولي تفجيرات أجهزة الاتصال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتصاعدت حدة المواجهات بين الحزب وإسرائيل هذا الأسبوع، مع سلسلة تفجيرات طاولت أجهزة اتصال في لبنان، والعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.