مرموش يواصل مطاردة هاري كين في سباق الهدافين بالبوندسليجا

واصل عمر مرموش، نجم أينتراخت فرانكفورت، مطاردة هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في سباق الهدافين بالبوندسليجا في الموسم الحالي 2024-2025.

قاد مرموش فريقه أينتراخت فرانكفورت للفوز على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ بثنائية دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الألماني، سجل منها مرموش الهدف الثاني بمهارة فائقة وتسديدة لا تصد ولا ترد.

رفع مرموش رصيده إلى 4 أهداف في البوندسليجا خلال 4 مباريات، إلى جانب صناعة هدف، ليتقدم للمركز الثاني في قائمة هدافي الموسم الحالي للمسابقة.

ويبتعد مرموش حاليا بفارق هدف واحد عن هاري كين هداف بايرن ميونخ، ويتساوى في الوصافة مع أندريه كراماريتش مهاجم هوفنهايم.

ووفقا لشبكة «أوبتا» أصبح مرموش ثالث لاعب في تاريخ أينتراخت فرانكفورت يسجل 4 أهداف أو أكثر في أول أربع مباريات من الدوري الألماني، حيث سبقه في ذلك بيرند هولزنباين في موسم 1976-1977، وأنتوني ييبواه في 1993-1994، حيث سجل كل منهما 5 أهداف في أول 4 مباريات للبوندسليجا.

ليكون مرموش صاحب الـ25 عاما قد أسهم في 7 أهداف خلال 5 مباريات لعبها في جميع المسابقات منذ انطلاق الموسم الحالي 2024-2025.