التقديرات الأولية: حزب شولتس يتصدر انتخابات ولاية براندنبورج يليه حزب البديل

أفادت التقديرات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني بأن انتخابات ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا التي جرت اليوم الأحد، أسفرت عن تصدر حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي مرة أخرى لقائمة أقوى الأحزاب في الولاية وتلاه في المركز الثاني حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي ظل يتصدر استطلاعات الرأي على مدار فترة طويلة.

وأظهرت هذه التقديرات أيضا صراعا بين كل من الحزب المسيحي الديمقراطي (الذي يتزعم المعارضة على المستوى الاتحادي) وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس على المركز الثالث، بينما أشارت التقديرات إلى أن حزب الخضر يصارع من أجل الحصول على النسبة المؤهلة للتمثيل في برلمان الولاية.

وحسب هذه التقديرات، حصل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس حكومة الولاية ديتمار فويدكه على ما يتراوح بين 2ر31% و8ر31% (مقابل 2ر26% حصل عليها في انتخابات 2019)، وحصل البديل الذي يصنفه مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) كحالة اشتباه لمنظمة يمينية متطرفة، على ما يتراوح بين 2ر29% و9ر29% (مقابل 5ر23% في 2019)، وحصل الحزب المسيحي على ما يتراوح بين 6ر11% و9ر11% (مقابل 6ر15% في 2019)، وحصل حزب فاجنكنشت على 12%.

وسجل الخضر خسارة كبيرة، حسب هذه التقديرات، حيث حصلوا على ما يتراوح بين 7ر4% و5% (مقارنة بـ 8ر10% في 2019)، وحصل اليسار على ما يتراوح بين 1ر3% و8ر3% (مقابل 7ر10% في 2019)، وحصل حزب "الناخبون الأحرار" على 6ر2% (مقابل 5% في 2019)، وحصل الحزب الديمقراطي الحر، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، على أقل من 1%.



