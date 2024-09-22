مدحت شلبي يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وبوبيندزا

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كشف الإعلامي مدحت شلبي، حقيقة وجود وساطة بين الزمالك ووكلاء أرون بوبيندزا من أجل حل أزمة اللاعب الجابوني.

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني تعاقده رسميا مع الجابوني أرون بوبيندزا، على الرغم من اتفاق اللاعب مع الزمالك وتوقيعه إلكترونيا للفارس الأبيض، ووصول بطاقته الدولية إلى القلعة البيضاء.

قال مدحت شلبي عبر قناة «إم بي سي مصر 1»:" هل هناك وساطة بين الزمالك ووكلاء اللاعب بوبيندزا، من أجل حل المشكلة".

أضاف مدحت شلبي:" بعد التواصل مع مصادر خاصة تم التأكيد على عدم وجود أي وساطة تخص هذا الشأن، وأن نادي الزمالك سيقاضي اللاعب بوبيندزا، للحصول على حقوقه".

وسيتقدم الزمالك بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد بوبيندزا، وذلك بسبب إخلال اللاعب بعملية تعاقده مع النادي.