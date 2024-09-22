طمأن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المواطنين بشأن الأوضاع في المحافظة، قائلا: "أطمئن الناس بأن كل ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ليس إلا أكاذيب لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع".

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "Extra News" مساء الأحد، بأنه قام صباح اليوم بجولة تفقدية شملت مدارس أبو الريش، والتقى بالطلاب واطلع على سير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن "نسبة الحضور بلغت 100% واليوم الدراسي كان مميزا".

وأضاف أنه زار عددا من منازل المواطنين في أبو الريش وتناول الشاي معهم، وتحدث إليهم بشفافية ووضوح، مؤكدا أن "ما حدث لا يتعدى حالات إصابة بنزلات معوية حادة ناتجة عن تلوث الطعام أو الشراب".

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات، منها تحديث محطة مياه أبو الريش بأحدث التقنيات، مؤكدا أن جميع محطات مياه الشرب في أسوان تخضع للمراجعة الدورية.

ولفت إلى سحب عينات من المياه يوميا بالتعاون مع فرق متكاملة من وزارة الصحة وشركة المياه والمحافظة، وتحليلها وعرض نتائجها عليه؛ للتأكد من صلاحيتها للشرب، مشددا أن "مياه الشرب في أسوان آمنة تمامًا، ولا يوجد أي نوع من التلوث فيها على الإطلاق".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أنه "تم المرور على 3 مستشفيات، وبلغ إجمالي عدد المترددين عليها 128 حالة، غادر منها 22 حالة، كما تم المرور على 163 منزلًا للاطمئنان على الوضع الصحي".

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن التقرير النهائي حول هذه الحالات سيصدر خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن الحالات المصابة مركزة في منطقتين محددتين وأن سببها المرجح هو تلوث الطعام أو الشراب.

وشهدت محافظة أسوان مؤخرًا انتشار حالات لأعراض النزلات المعوية، ترافقت مع شائعات حول كونها "كوليرا"؛ قبل نفيها من وزارة الصحة، مؤكدة أنها نزلات معوية عادية بأعراضها المعروفة كالإسهال والقيء والإجهاد.