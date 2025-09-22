الرئيس الفلسطيني: الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فورا وبشكل مستدام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى اتخاذ خطوات لا رجعة عنها لإنهاء الكارثة الإنسانية والاحتلال، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار.

وأضاف خلال كلمته ضمن مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة، مساء الاثنين، أن الحرب على شعب فلسطين يجب أن تتوقف فورًا وبشكل مستدام، منوهًا أن جرائم الحصار والتجويع والتدمير لا يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق الأمن.

ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، والإفراج عن الرهائن والأسرى جميعًا، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، والبدء بإعادة الإعمار دون تأخير في غزة والضفة الغربية من خلال المؤتمر الدولي في القاهرة.

وأشاد بدور الوساطة المصرية القطرية الأمريكية التي تسعى لوقف الحرب، مثمنًا مواقف مصر والأردن لرفض تهجير الفلسطينيين.

وأكد أن «دولة فلسطين الجهة الوحيدة المؤهلة لتحمل المسئولية الكاملة عن الحكم والأمن في غزة عبر لجنة إدارية مؤقتة مرتبطة بالحكومة الفلسطينية، وبدعم ومشاركة عربية ودولية».