الكويت ترحب بإعلان البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت دولة الكويت بإعلان جمهورية البرتغال، اعترافها بدولة فلسطين الشقيقة، مشيدة بهذه الخطوة التي من شأنها المساهمة في تعزيز فرص السلام في المنطقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان، اليوم الاثنين- أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت الكويت سائر دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما يمثله ذلك من مساهمة في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق للأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.