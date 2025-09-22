مصرع شقيقتين إثر سقوطهما من شرفة منزلهما في الخصوص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقيت شقيقتان، مصرعهما عقب سقوطهما من شرفة منزلهما بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية؛ إثر خلافات أسرية.

والبداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بسقوط شقيقتين من شرفة منزلهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع الشقيقتين نتيجة الحادث، ونقلت الجثتان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث.