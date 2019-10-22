تعليم بورسعيد يشيد بانتظام حضور الطلاب بمدارس بحر البقر

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زار الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، مدارس إدارة بحر البقر التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها بمصاحبة عماد علام مدير إدارة بحر البقر التعليمية.

وقال باهى إن الزيارة استهدفت مدرستى زيدان سند والسيدة نفيسة للتعليم الأساسى لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بهما والوقوف على نسبة حضور الطلاب الفعلية ومدى أداء معلمى المدارس وتفاعلهم مع الطلاب فى إطار العملية التعليمية.

وأشاد وكيل الوزارة - أثناء الزيارة - بنسبة حضور طلاب المدرستين وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الحضور بمدارس ضواحى بورسعيد يظهر مدى اهتمام أولياء الأمور بتعليم أبناءهم مما ينعكس على مستوى التحصيل العلمى اليومى.

وتابع باهى شرح المعلمين داخل الفصول، مثنيا على تفاعلهم الإيجابى مع الطلاب، موجها باتباع استراتيجيات التعليم الحديثة والمتنوعة فى شرح المواد الدراسية.