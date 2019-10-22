الرئاسة اللبنانية تنفي ما يتردد من شائعات عن صحة الرئيس عون

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية" انه لا صحة إطلاقًا للشائعات التي توزع حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

ودعا مكتب الإعلام في بيان إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد احداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد"بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .

كان الرئيس عون قد طالب مجلس الوزراء في جلسته أمس الاثنين، بالبدء برفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بكل من يتولى مسؤولية وزارية في الوقت الحاضر أو مستقبلا، إلا أن الورقة الإصلاحية لم تتضمن ذلك.

وقال عون إن "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

ويشهد لبنان احتجاجات بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية.

ورغم اعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سلسلة من الاجراءات الاقتصادية واصلاحات ، غير أن المحتجين اعلنوا استمرارهم في تظاهراتهم حتى تلبية مطالبهم.