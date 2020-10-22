الرجاء لـ«الشروق»: موعد النهائي؟ نحترم قرارت الاتحاد الإفريقي

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كشف سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي، موقف الفريق من موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حال تأهل الفريق المغربي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل مباراة الإياب من الدور نصف النهائي بين الزمالك والرجاء إلى يوم 1 نوفمبر، فيما يقام نصف النهائي الآخر بين الأهلي والوداد في موعده المحدد، مساء غد، الجمعة.

وأعلن نادي الزمالك رفضه لخوض المباراة النهائية بدعوى أن الفريق المتأهل من الأهلي والوداد سيحصل على فترة راحة أطول.

وقال وهبي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «نادي الرجاء يحترم قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولا نتحفظ على موعد المباراة النهائية».

وعن قرار تأجيل المباراة أمام الزمالك، أضاف المتحدث الرسمي للرجاء: «كان هناك تفهم من الكاف للحالة القهرية التي فيها فريق الرجاء، والتي تمنع الفريق من السفر للقاهرة في ظل الحالة الوبائية لفريق الرجاء».

وأتم: «نقدر موقف الزمالك المتفهم كذلك، وتوجهنا بالشكر لرئيس الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة».

يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام الفريق المغربي بنتيجة 1-0، مساء الأحد الماضي.