توجه سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، بتحية إلى وزارة الصحة والسكان، قائلًا إنهم قد يتعرضوا للعديد من المشكلات لولا جهود الوزارة.



وأضاف ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة: «أتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة عن كل المجهود المبذول والدعم المباشر لدعم المنظومة في ظل الظروف التي لم تنتهي لجائحة كورونا».



وتابع: «معنى أننا انتهينا من المهرجان بعد أسبوع ولم نسجل سوى 4 حالات كورونا أن مصر أصبحت خالية من الفيروس»، متوجهًا بالشكر إلى الحضور والفنانين.



وانطلقت فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي.



وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين عُرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.



ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.