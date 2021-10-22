القبض على شخصين بالقاهرة لإجبارهم قائدي السيارات على دفع مبالغ مالية نظير الركن

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بإجبار أهالي منطقة مساكن شيراتون بالقاهرة على دفع مبالغ مالية نظير انتظار سياراتهم.



وكانت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد تداولت منشورا يتضمن تضرر بعض أهالى منطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة من بعض الأشخاص "منادي سيارات " لإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يقيمان بمحافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالي.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولتهما مهنـة منادى سيارات - بدون تـرخيص وتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق وممارسة أعمال البلطجة ، كما أضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع.