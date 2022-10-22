مصرع 5 جنود هنود في تحطم مروحية قرب حدود متنازع عليها مع الصين

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أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت، مصرع خمسة جنود هنود في تحطم مروحيتهم قرب الحدود المتنازع عليها مع الصين.

وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع الهندية إن مراقبي الحركة الجوية تلقوا إشارة استغاثة قبل وقوع الحادث، مما يشير إلى وجود عطل فني أو ميكانيكي.

وأوضحت الوزارة أنه تم انتشال 4 جثث فيما عمل رجال الإنقاذ على تحديد مكان الراكب الخامس والأخير.

والمروحية تحطمت أمس الجمعة جنوب توتينج، المدينة النائية قرب الخط الذي يفصل الصين عن ولاية أروناتشال براديش الهندية (شمال شرق) االتي تطالب بكين بالسيادة عليها.

يأتي ذلك بعد أسابيع من مصرع طيار بالجيش الهندي خلال رحلة روتينية لمروحية في تاوانغ، في المنطقة ذاتها.

جدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين توترت بشكل كبير منذ صدامات يونيو 2020 الدامية في منطقة بين لاداخ والتيبت أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا ومقتل أربعة جنود صينيين.