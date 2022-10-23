عمليات عبور المهاجرين الحدودية إلى الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا جديدا

تجاوزت عمليات عبور المهاجرين الحدودية إلى الولايات المتحدة 76ر2 مليون شخص في السنة المالية 2022، محطمة الرقم القياسي السابق، وفقا لبيانات من الجمارك وحماية الحدود.

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود إنه أوقف المهاجرين أكثر من مليونين و766 ألفا و582 مرة لمدة 12 شهرا انتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2022 ، وهو أعلى بكثير من 72ر1 مليون مرة من السنة المالية السابقة، بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وأضافت هيئة الجمارك وحماية الحدود أن الزيادة كانت مدفوعة بتدفق المهاجرين من فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا الذين يعبرون الحدود.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صياغة سياسة حدودية، إلا أنها تواجه صعوبات وتحديات.

وغالبا ما يختلف البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي حول ما يمكن أن يكون مجديا، مما يؤدي إلى خلافات حول السياسة.