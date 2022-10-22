الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "عرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، فضلاً عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على مختلف مكونات المركز العلمي البيطري بمجمع الإنتاج الحيواني والألبان، وكذا جهود تعظيم الأبحاث والتدريب به، وذلك في مجال تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المزارع والمربين، موجهاً بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية به، خاصةً من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل، إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر بالمركز العلمي البيطري، بما يتوافق مع المعايير العالمية لجودة الأداء والتشغيل، ويؤهل المركز للحصول على الاعتماد الدولي كمؤسسة علمية تشخيصية وبحثية طبقاً للمواصفات القياسية لاعتماد المراكز العلمية.

كما وجه الرئيس بأن تكون الرؤية المستقبلية للمركز العلمي البيطري هي تقديم كافة الخدمات الفنية والمعملية في نطاق محافظات الدلتا، فضلاً عن العمل كمركز بحثي تطبيقي للأبحاث العلمية، لاسيما المتعلقة بتحسين السلالات وتعظيم إنتاجية اللحوم والألبان، إلى جانب تأهيل حديثي التخرج من الكليات المناظرة للتخصصات المختلفة لسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على جهود تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، حيث وجه في هذا الصدد بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر.