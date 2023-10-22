قال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن 20 مستشفى في قطاع غزة من أصل 35 لا تعمل، وذلك في نتاج للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، مساء الأحد، أن هناك 130 طفلا تحت أجهزة التنفس الصناعي بغزة يواجهون خطر الموت.



وأشار إلى الحاجة المُلحة لإدخال المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من أجل سد الحاجات الطبية.



وحذر من أن هناك كارثة إنسانية حقيقية بسبب انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة.



وكان وزير الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن المستشفيات تعتمد على المولدات الاحتياطية، من خلال مخزون الوقود لدى وزارة الصحة في قطاع غزة، مفيدا بأن كميات الوقود هذه على وشك النفاد.



وقال في تصريحات تلفزيونية، إن الوقود في محطات قطاع غزة على وشك النفاد ما يعني أنها خلال 48 ساعة على الأكثر، تتوقف جميع المراكز الصحية والمستشفيات من تقديم الخدمات.



ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.



وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.