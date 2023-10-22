أنهى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل كأس العالم 2022، موسمه الأول في الدوري الأمريكي مع فريقه إنتر ميامي.

وانتهى موسم ميسي في الدوري الأمريكي بحصيلة جاءت بتسجيله 11 هدفًا في 14 مباراة خاضها بقميص إنتر ميامي.

وشارك ميسي يوم السبت الماضي في خسارة فريقه بآخر مباراة بالدوري الأمريكي أمام شارلوت 1-0.

ويخوض إنتر ميامي جولة استعراضية في الصين الأسبوع المقبل، سيتواجد بها ميسي، والذي تشهد إقامة مباراتين وديتين، الأولى في 5 نوفمبر ضد نادي تشينجداو هاينيو، والثانية يوم 8 نوفمبر يواجه خلالها نادي تشينجدو روجتشينج.

واستهل ميسي مشواره مع إنتر ميامي بإنجاز كبير حيث توج الفريق بكأس الدوريات ليحرز أول لقب في تاريخه، ويسجل قائد المنتخب الأرجنتيني 10 أهداف في 7 مباريات بالبطولة.



كما تأهل إنتر ميامي مع ميسي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، لكن النجم الأرجنتيني لم يتمكن من خوض النهائي الذي خسره الفريق أمام هيوستن دينامو للإصابة.



وتواجد إنتر ميامي بالدوري الأمريكي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي (34 نقطة)، وحصد 3 نقاط فقط في آخر 6 مباريات، لكن قبل وصول ميسي كان الفريق يقبع في المرتبة الأخيرة.