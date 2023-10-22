حزب الله يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة بيرانيت بالمنطقة الحدودية

نشر «حزب الله» اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو لاستهدافه بالصواريخ الموجهة تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة «برانيت»، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

واستهدف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ «كورنيت» الموجهة.

وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خطة لإخلاء السكان من 14 مستوطنة شمالي إسرائيل، وهي: سنير، ودان، وبيت هيليل، وشير ياشوف، وهاغوشريم، وليمان، وماتسوفا، وإيلون، وغورين، وجورنو ها جليل، ومناحيم، وساسا، وزيفون، وراموت نفتالي.