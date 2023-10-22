خطة إسرائيلية لإقامة مدينة من الخيام قرب إيلات لاستيعاب سكان غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك خطة لإقامة مدينة من الخيام قرب إيلات على البحر الأحمر لاستيعاب سكان غلاف غزة، في خِضم العدوان الراهن على القطاع.



ويوجد في إيلات وحدها، حتى الأسبوع الماضي، أكثر من 10 آلاف مستوطن جرى إخلاؤهم من مستوطنات غلاف قطاع غزة فقط.



ووفق الإعلام الإسرائيلي، فقد نزح حتى الأسبوع الماضي، أكثر من 500 ألف مستوطن إلى مناطق أخرى فيما تعرف بـ«الجبهة الداخلية»، منذ السابع من أكتوبر (يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى)، فيما جرى إخلاء كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة.



يُشار إلى أنه مع انطلاق عملية طوفان الأقصى، انكشف مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بأنها سترد بالمثل، بمعنى أنها تكثف من هجماتها الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة، لإخلائها من سكانها، وذلك في سبيل مواجهة العدوان على القطاع.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن انتقاد قاسٍ وجّهه المستوطنون، في مستوطنات غلاف غزة إلى المؤسستين الأمنية والعسكرية للاحتلال.



وبوجه خاص، يوجه المستوطنون انتقادا لأجهزتهم لأنها تركتهم أمام المقاومة الفلسطينية في هجوم السابع من أكتوبر.