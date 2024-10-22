جامعة مطروح تتأهل لنهائيات مسابقة «GEN-Z» لريادة الأعمال



أعلن الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس جامعة مطروح، عن تأهل الجامعة في مسابقة "GEN-Z"، بشركة "Tech Care"، تحت إشراف مركز الابتكار وريادة الأعمال بنادي ريادة الأعمال.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن المسابقة تستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية، وحث الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على إنشاء شركاتهم الناشئة، والذين لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعيه تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على تحديات موجودة بشرط، أن تكون الفكرة الابتكارية مستندة على أسس علمية واضحة، وتأتي المسابقة في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبتكرين، والنوابغ على مستوى الجامعات.

وأكد أنه تم تصعيد الفريق المشارك من جامعة مطروح، والذي يضم عبد العزيز سامي الطالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وحبيبة حمودة أحمد الطالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، ضمن 222 فريقًا من تصفيات الجامعات والمراكز البحثية على المستوى الإقليمي، والتي تمت إقامتها في جامعة كفر الشيخ لتصفية إقليم الدلتا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإقليم جنوب الصعيد، وجامعة الزقازيق لإقليم القناة وسيناء، وجامعة حلوان لإقليم القاهرة الكبرى، وجامعة الإسكندرية لإقليم الإسكندرية، وجامعة النهضة لإقليم شمال ووسط الصعيد.

وشارك الفريق المؤهل في المعسكر التدريبي الذي تأهل إليه 129 فريقا، والذي استضافته جامعة الجلالة، للتأهل لبرنامج "Gen Z" لدعم الفرق، وتقديم التأهيل اللازم، والتوجيه، والإرشاد المطلوب؛ لتحسين نماذج الأعمال الخاصة بمشروعات تلك الفرق، وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى منتجات تسهم في السوق المحلي والدولي، وتجهيزهم للتنافس على المستوى الدولي.

وقد تم تأهيل فريق (Tech care) للالتحاق بالبرنامج التليفزيوني Gen Z في ختام المعسكر التدريبي، والبدء في تصوير الحلقات التليفزيونية بإشراف شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.