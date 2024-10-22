 الصحة اللبنانية: مقتل 63 وإصابة 234 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية أمس - بوابة الشروق
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الصحة اللبنانية: مقتل 63 وإصابة 234 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية أمس

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 5:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 5:14 م

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، بمقتل 63 شخصًا وإصابة 234 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الغارات على الجنوب أدت إلى استشهاد 24 وإصابة 85 آخرين.

ولفتت إلى تسجيل 3 شهداء و21 جريحا في النبطية، و7 شهداء و5 جرحى في البقاع، و11 شهيدا و63 جريحا في بعلبك الهرمل، و18 شهيدا و60 جريحا بجبل لبنان.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11 ألفًا و862.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي، شنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.


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