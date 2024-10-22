أبو الغيط يستقبل المبعوث الأممي لليمن ويؤكد دعم الجامعة العربية لجهود خفض التصعيد



بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس جرودنبرج، اليوم الثلاثاء، الوضع في اليمن من مختلف النواحي الإنسانية والأمنية والسياسية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط عبّر خلال اللقاء في مقر الجامعة العربية، عن دعمه لجهود المبعوث في التوصل لاتفاقات لخفض التصعيد الاقتصادي في الفترة الأخيرة، مُعرباً عن أمله في استمرار الهدنة الحالية برغم هشاشتها.

وشدد على دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن، ولكافة الجهود التي تبذلها الرياض من أجل استعادة الاستقرار للبلاد.

وأكد أبو الغيط أن التطورات الجارية في المنطقة تستدعي بذل كل جهد ممكن لنزع فتيل التصعيد، مشيراً إلى خطورة انخراط الحوثيين في هجمات تُهدد التجارة البحرية في واحد من أهم الشرايين الملاحية في العالم وهو البحر الأحمر.

وقال المتحدث إن الأمين العام للجامعة العربية أعرب عن انزعاجه من استمرار تدهور الوضع الإنساني في كافة مناطق اليمن، مؤكدا أن التسوية السياسية هي الكفيلة وحدها باستعادة وحدة البلاد والبدء بتحسين الوضع الاقتصادي.

وشددّ على أن الجامعة العربية تضم صوتها إلى صوت الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في الإعراب عن الانزعاج الشديد حيال استمرار جماعة الحوثي في احتجاز عدد من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، بما يُمثل تهديداً لكافة أنساق العمل الإنساني في البلاد، داعياً جماعة الحوثي إلى الإفراج عن هؤلاء في أقرب الآجال.