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بعد سجن النسا.. دراما رمضان 2025 تجمع روبي ونيللي كريم في مسلسل جديد


نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 1:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 1:48 م

تعاقدت الفنانة روبي بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة الفنانة نيللي كريم، في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

وتدخل روبي ونيللي بروفات العمل الجديد خلال الفترة المقبلة من أجل التحضير له وبدء التصوير في أقرب فرصة، حيث تجرى حاليا اختيار باقي طاقم العمل الجديد الذي لم يتم الكشف عن اسمه، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.

وكانت أحدث أعمال روبي، خلال رمضان قبل الماضي مسلسل "حضرة العمدة" كما قدمت الفنانة نيللي كريم مسلسل "فراولة" رمضان الماضي

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