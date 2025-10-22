أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يومي 22 و23 نوفمبر، موضحا أن روسيا ستكون ممثلة بوفد رفيع المستوى، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة النرويجية، في بيان، اليوم الأربعاء، وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البلاد، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء يوناس جار ستوره.

وفي وقت سابق، قال مسئولون أوكرونيون، اليوم الأربعاء، إن هجمات روسية بالصواريخ والطائرات بدون طيار على أوكرانيا أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفلان، وانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تم فيه إرجاء القمة المرتقبة بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة، بعد رفض موسكو وقف إطلاق النار.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، على تطبيق تليجرام إن حطام الأسلحة التي تم إسقاطها تناثر في أنحاء كييف، مما أدى إلى اشتعال النيران في نصف أحياء المدينة.

وأضاف أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تيليجرام في أعقاب الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة: "وافقت أوكرانيا منذ وقت طويل على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار بينما تبذل موسكو قصارى جهدها لاستمرار أعمال القتال".

وأضاف: "هذا يعني أن الإجراءات الجماعية ضد بوتين غير كافية حاليا، وعلينا جميعا بذل المزيد معا لإجباره على التوقف عن قتل شعبنا".