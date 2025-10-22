حدد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موعد جلسته المقبلة، لبحث ومناقشة المرحلة التالية من خطة ترامب.

وقالت القناة "14" العبرية: "لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الكابينت ينعقد مساء غد الخميس"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، استناداً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج لجيش الاحتلال، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

هذا يصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى إسرائيل يوم الخميس؛ لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس عن كثب.

ويأتي ذلك بعدما وصل إلى إسرائيل أيضاً نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيه. دي. فانس، ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قلل فانس، من المخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أثناء حديثه في إسرائيل، حتى مع قلق بعض المسؤولين في إدارة ترامب بشكل خاص من احتمال انهيار الاتفاق.

وقالت مصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية إن فانس قال: "ما شهدناه الأسبوع الماضي يمنحني تفاؤلاً كبيراً بأن وقف إطلاق النار سيصمد".

وأضاف: "نحن نبلي بلاءً حسناً. نحن في وضع ممتاز. سيتعين علينا مواصلة العمل على ذلك، لكنني أعتقد أن لدينا الفريق الكافي للقيام بذلك بالضبط".