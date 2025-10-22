قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس اليوم الأربعاء إن إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان "مهاما صعبة في انتظارهما تتمثل في نزع سلاح حماس والتأكد من أنها لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفي الوقت نفسه إعادة بناء غزة".

وأضاف فانس "لدينا مهمة صعبة في انتظارنا، تتمثل في نزع سلاح حماس وأيضا إعادة بناء غزة، لجعل الحياة أفضل للمواطنين في غزة، وأيضا ضمان أن حماس لم تعد تشكل تهديدا لأصدقائنا في إسرائيل"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

وأضاف فانس "الأمر ليس سهلا، أعتقد أن رئيس الوزراء يعرف ذلك مثل أي شخص. لكن هذا شيء نلتزم به في إدارة ترامب".

ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي كان يقف إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس بـ"التحالف والشراكة التي لا مثيل لها مع الولايات المتحدة"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وأضاف "هذا ما يغير الشرق الأوسط ويغير العالم. هذا من شأنه أن يوفر فرصا ليس فقط للأمن، بل أيضا لتوسيع نطاق السلام وهو ما نعمل عليه بدأب شديد".

وقال فانس ، الذي تحدث بعد نتنياهو ، "هذه أيام مصيرية، نحن متحمسون للغاية للجلوس والعمل معا بشأن خطة السلام الخاصة بغزة"

وكان فانس قد زار أمس الثلاثاء مركزا تم افتتاحه حديثا في إسرائيل للتعاون المدني والعسكري، ووصفه بأنه محوري للإبقاء على خطة وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة في غزة على المسار الصحيح.

وقال فانس، الذي زار المركز مع كبار المبعوثين الأمريكيين، إن وقف إطلاق النار الهش يسير "أفضل مما كنت أتوقع".

وزار فانس إسرائيل لتعزيز وقف إطلاق النار في أعقاب موجة من العنف المميت والتساؤلات حول خطة السلام طويلة الأمد.