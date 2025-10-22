قطر والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية بالمملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.