محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة جامعة الأزهر الطبية

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بديوان عام المحافظة، الأربعاء، وفد قافلة جامعة الأزهر الطبية، في إطار التعاون المشترك لدعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، خاصة في مركز ومدينة نخل والتجمعات التابعة له.

وذكر بيان لمحافظة شمال سيناء أن القافلة تأتي من خلال مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر، ووحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الأستاذ الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي.

وأكد المحافظ أهمية القوافل الطبية في دعم الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بدور جامعة الأزهر في تقديم الرعاية الطبية لأهالي شمال سيناء، ومؤكدًا تقديم الدعم والتنسيق اللازمين لضمان نجاح القافلة وتحقيق أهدافها.

