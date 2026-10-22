مقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت مطارا ومنشأة نفطية بالسعودية

قتل ثلاثة أشخاص في هجومين على موقعين في السعودية، حيث قتل مقيم في هجوم مساء الأربعاء على مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرق المملكة، بينما لقي شخصان حتفهما جراء سقوط شظايا في منشأة نفطية جنوب شرق البلاد إثر هجمات بطائرات مسيرة على المملكة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل أحد المقيمين في هجوم استهدف مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وقالت الهيئة إن ثمانية أشخاص آخرين أُصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المطار تعرض أيضا لأضرار مادية. وذكرت خدمة "فلايت رادار 24" العالمية لتتبع الرحلات الجوية، في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن رحلات جوية حُولت بعيدا عن المطار.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت السلطات السعودية إن شخصين قُتلا وأصيب آخران بسبب سقوط شظايا طائرة مسيرة اعترضتها الدفاعات الجوية في حقل نفطي تشغله شركة أرامكو جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت أن القتيلين نيبالي وفلبيني، في حين أن المصابين الاثنين من باكستان والهند.

وأضافت في بيان أن سقوط الحطام تسبب أيضاً في اندلاع حريق بمركبة تابعة لمقاول في حقل شيبة النفطي.

وتتعرض السعودية لهجمات متكررة تستهدف مطاراتها ومرافقها النفطية، يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وأعادت السلطات السعودية الأربعاء فتح مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات الداخلية، عقب تعرضه لعدة هجمات شنها الحوثيون على العاصمة هذا الشهر.