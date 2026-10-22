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أصدر الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قرارا بإعفاء المدير المالي والإداري بمستشفى الحمام المركزي من مهامه، لضعف الأداء وإحالة عدد من العاملين المتغيبين للتحقيق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة، أجراها الدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، ولجنة من الإدارات الفنية والإدارية، لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية، اليوم الخميس، بمستشفى الحمام المركزي.

وشملت الجولة إصدار قرارات حاسمة لضبط العمل، وإحالة المتغيبين للتحقيق، وإعادة تنظيم المخازن، وتشديد الرقابة على الخدمات المساندة، ومراجعة خطط الطوارئ وجاهزية المولد الكهربائي.

كما وجه وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص وحدة الغسيل الكلوي، والبدء في خطوات إنشاء وحدة متخصصة لغسيل الكلى للأطفال، إلى جانب تطوير المعمل وصيانة الأجهزة الطبية وتعزيز إجراءات سلامة المرضى.

وفي ختام الجولة، قرر وكيل الوزارة صرف مكافأة تشجيعية للدكتورة مريم محمد محمود، الصيدلي الأول بالمستشفى، تقديرا لتميزها وانضباطها في العمل.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بمطروح استمرار الجولات الرقابية وعدم التهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطنين، مع دعم الكوادر المتميزة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.