السعودية تؤكد مواصلة جهودها لوقف إطلاق النار في السودان

أكدت المملكة العربية السعودية مواصلة جهودها لوقف إطلاق النار في السودان، وصون وحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من الانهيار.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، الأربعاء، في الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضح الخريجي في كلمة له أن جهود المملكة تستند إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين، الموقّع في 11 مايو 2023، واتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، مشيرا إلى دعم المملكة مبادرة المجموعة الخماسية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد على أهمية مساندة الحكومة السودانية في تهيئة حوار سوداني- سوداني داخل السودان، مؤكدا "رفض المساواة بين الحكومة السودانية ومجلس السيادة وبين الميليشيات المتهمة بارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني"، ومجددا رفض "الكيانات الموازية والإجراءات غير المشروعة خارج المؤسسات الرسمية، لما تمثله من تهديد لوحدة السودان وإرادة شعبه".

وفي الجانب الإنساني، أشار الخريجي إلى إعلان المملكة تقديم 100 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم"، لافتا إلى أن إجمالي المساعدات السعودية للسودان تجاوز 2ر3 مليار دولار.

كما أشار إلى تقديم دعم إضافي بقيمة 145 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2026، خلال اجتماع تنسيق العمل الإنساني بشأن الأزمة في برلين في 15 أبريل/نيسان الماضي.