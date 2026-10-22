- المؤتمر العلمي يختتم فعالياته على المسرح الصغير

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 34، تحت رعاية وزارة الثقافة، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديره المايسترو الدكتور محمد الموجي، حيث يقام حفلان في الثامنة مساء السبت 24 أكتوبر، يحتضنهما المسرح الكبير ومسرح معهد الموسيقى العربية.

على المسرح الكبير، يحيي الفنان على الحجار حفلا بمصاحبة الأوركسترا، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، يقدم خلاله باقة من أبرز أعماله الغنائية التي تمثل محطات بارزة في مشواره الفني، يسبقه فاصل لفناني الأوبرا: محمد طارق، ومي حسن، وأماني سمير، وغادة آدم، يضم مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة.

ويبدأ الحفل بفيلم عن الموسيقار محمد فوزي بعنوان "عبقرية اللحن"، من إعداد ستوديو المونتاج بالأوبرا، وإشراف فني سامر ماضي، ومونتاج مصطفى أحمد.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تقام سهرة روحانية لفرقة "بصمة" للإنشاد الديني بقيادة الفنان أحمد حسن، تشمل نخبة من الابتهالات والأناشيد التي تعبر عن أسمى المعاني الإيمانية والوجدانية.

وعلى الجانب البحثي، يختتم المؤتمر العلمي المصاحب فعالياته بجلستين على المسرح الصغير، تنطلق الأولى في العاشرة صباحا وتناقش محور الأثر النقدي للمؤسسات الأكاديمية والإعلامية على الموسيقى العربية، بمشاركة الباحثين الدكتورة مها العربي مقررا، من مصر، والدكتور أحمد الواصل، من السعودية، ومنى رزيق الصائغ، من لبنان، والدكتور هشام شرف، من الأردن، والدكتور عدنان ساهي، من العراق، والدكتور الفاتح حسين، من السودان.

وتستأنف الجلسة الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرا لتواصل مناقشة نفس المحور، بمشاركة الباحثين: الأب بديع الحاج، من لبنان، والدكتورة ناهد عبدالحميد، من مصر، والدكتور نبيل الدارس، من الأردن، وجاسم حيدر، من العراق، والدكتور وليد الجاك، من السودان، والدكتور محمد واصف، من الأردن، بعدها يتم الإعلان عن توصيات المؤتمر لهذا العام.