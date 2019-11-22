محافظة الإسكندرية توفر أتوبيسات لنقل المواطنين للقضاء ظاهرة «التوكتوك»

في تجربة فريدة من نوعها، وفي ضوء توجيهات محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، نجح حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان اليوم، فى التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير أتوبيس من الهيئة لنقل المواطنين بطول شارع النصر بخط سير، بداية من آخر شارع النصر حتى بداية الشارع من شارع 14 مايو والعكس، ذلك للقضاء على ظاهرة التوكتوك وما يسببه من أضرار ومخاطر وتكدس مروري بالشارع.

وأوضحت شعبان، أنه بدأ دخول أتوبيس النقل العام بشارع النصر، وذلك وسط ترحيب واستحسان كبير من المواطنين لتقليل حدة الزحام والقضاء على العشوائية التي تشوه منظر المناطق المخططة نتيجة لسير التوكتوك بها.

وأشارت إلى أن تلك التجربة تهدف إلى تقديم خدمة مميزة للمواطن السكندري حيث سيخدم أتوبيس النقل العام نقل المواطنين وخاصة الطلبة، وموظفي المصالح الحكومية والمستشفيات والبنوك وكبار السن بشارع النصر بداية من آخر الشارع حتى بداية شارع النصر من شارع 14 مايو والعكس.