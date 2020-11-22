ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين راغبي العمل بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وتبلغ لمباحث الأموال العامة من شخص مقيم بالغربية، بقيام شخص آخر بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله، بزعم قدرته على تسفير "شقيقه، ونجل شقيقته" إلى إحدى الدول العربية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية، واتهامه بممارسة نشاط إجرامي بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وزعمه توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي، ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.