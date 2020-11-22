رئيس مياه سوهاج: أوقفوا الوصلات الخلسة لأنها حرام شرعا

طالب اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بضرورة وقف التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة بعد أن رصدت الشركة 7582 وصلة خلسة، خلال العام 2019/2020.

وقال بدري إن عدد الوصلات الخلسة على خطوط المياه بلغ 7176 وصلة، وبلغ عدد الوصلات الخلسة على خطوط الصرف الصحي 406 وصلات، وأنه تم تحرير محاضر ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحين تقنين أوضاعهم.

وأوضح أن ذلك يأتي ذلك في إطار الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية، بتاريخ 18 أغسطس 2020، والتي تنص على أنه يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية؛ من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة، لما في ذلك من السرقة المحرمة والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة.