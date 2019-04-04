الهجرة: الفريق العصار أوصى بأن تكون نسخة مؤتمر مصر تستطيع الجديدة متعلقة بالصناعة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن أكثر الوزارات استفادة من مؤتمرات «مصر تستطيع» الإنتاج الحربي، لافتة إلى أن الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، أوصى بأن تكون النسخة الجديدة متعلقة بالصناعة.

وأضافت مكرم، خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، مساء الأحد، أن الدولة تعقد سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» للاستفادة من خبرات مصر في الخارج.

وأوضحت أن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يقوم على شراكة بين وزارة الهجرة والوزارة المعنية، قائلة إن النسخة السادسة من المؤتمر سيتم عقدها في مارس/أبريل مع قرب انتهاء جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة عقدت سلسلة من الندوات عبر تطبيق «زووم»؛ للتحضير للمؤتمر والتواصل مع المصريين في الخارج من الخبراء في مجال الصناعة والاقتصاد.

ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس السبت، أول ندوة نقاشية افتراضية عبر تطبيق (زووم) ضمن سلسلة الندوات التي تشكل المرحلة الأولى من فعاليات مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، والتي عقدت بمشاركة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، وخبيرة الاقتصاد المصرية الكبيرة البارونة الدكتورة نعمت شفيق، كمتحدث رئيسي للمرة الأولى من العاصمة البريطانية (لندن).