الكويت تسجل 3 حالات وفاة و322 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 140056 حالة.

كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 866 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 86 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 618 حالة شفاء من الإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 132178 حالة.