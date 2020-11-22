السجن 7 أعوام لحداد و5 لأبنائه لاتهامهم بقتل وإصابة شخص ونجله في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأحد، بالسجن 7 أعوام لحداد يدعى "م.م.أ"، 51 عامًا، والسجن 5 أعوام، لأبنائه: "م.م.م"، و"ال.م.م"، و"ا.م.م"؛ لاتهامهم باستعراض القوة، وقتل "م.ب.ع"، والشروع في قتل نجله "ع.م.ع"، وذلك في القضية رقم 22019 لسنة 2019 جنايات مينا البصل.



تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد وقوع مشاجرة بين 6 أشخاص، بينهم رب أسرة وأبنائه الـ3، أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة نجله، وذلك في منطقة نجع العرب، التابعة لدائرة القسم غربي المحافظة.



وجاء بالتحقيقات، المدعومة بأقوال شهود العيان، وتحريات المباحث، قيام المتهم الأول و"أبنائه" باقي المتهمين، باستعراض القوة، وممارسة العنف ضد المجني عليه ونجله؛ بسبب خلافات جيرة، حيث تعدوا على الأول بقطعة حديدية، وسلاح أبيض "مطواة" أودت بحياته في الحال، وشرعوا في قتل نجله بالضرب.



وبتقنين الإجراءات وضبطهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: نشأت محمود سالم، وخالد أحمد زكي، وسكرتارية خالد حسين، وإيهاب النادي.