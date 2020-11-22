 سنغافورة تسجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. جميعها قادمة من الخارج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سنغافورة تسجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. جميعها قادمة من الخارج

د ب أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 11:45 ص
أكدت سنغافورة 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 58 ألفا و160 حالة.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة إن جميع حالات الإصابة الـ12 قادمة من الخارج، والتي تم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها إلى سنغافورة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم.

وهذا هو اليوم الـ12 على التوالي الذي لم يتم فيه تسجيل أية حالات إصابة، تم انتقالها محليا.

من جهة أخرى، تعتزم السلطات السنغافورية إتاحة عمل اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) للجميع، اعتبارا من الاول من ديسمبر المقبل، حيث سيتمكن أي شخص من عمل الاختبار، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بسبب تفشي الجائحة.

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