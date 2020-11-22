أفغانستان: إصابة شخص إثر وقوع انفجارين بالعاصمة كابول

أفادت الشرطة الأفغانية، بوقوع انفجارين بعبوتين ناسفتين مغناطسيتين في العاصمة كابول صباح اليوم الأحد؛ ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن الشرطة، أن الانفجار الأول وقع في منطقة "هيسي أوال" بشمال كابول حيث تم استهداف مركبة مدنية بعبوة ناسفة مغناطيسية؛ ما أدى لإصابة سائقها بجروح.

فيما قال شهود عيان، إن هذا الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل، ووقع الانفجار الثاني على طريق المطار إذ تم استهداف مركبة تابعة للجيش بعبوة ناسفة أيضا، دون أن يسفر عن حدوث أي إصابات.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارين.